С начала года пиротехники обезвредили 7383 взрывоопасных предмета - ГСЧС

C начала года пиротехники осуществили 419 выездов, в ходе которых изъяли и обезвредили 7383 взрывоопасных предмета, из которых 41 авиационная бомба, 1261 артснаряд, 869 минометных мин, 274 гранаты, 4930 патронов и 8 других взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным ведомства, пиротехники ежедневно проводят работы по обследованию территории области, выявлении, изъятии и обезвреживания взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Достаточно часто устаревшие боеприпасы находят и люди во время проведения земляных работ на приусадебных участках и полях, прогулок в лесах и парках, отдыха на реках и прудах, а также в зданиях и подвалах, на территории бывших полигонов.

Спасатели в очередной раз обращаются к харьковчанам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102. Кроме того, категорически запрещается передвигать подозрительный предмет, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то накрывать; пытаться самостоятельно обезвредить находку; осуществлять на подозрительный предмет любое воздействие.