С начала года утонули уже больше 600 человек - ГСЧС

С начала года на воде уже погибло более 600 человек, среди которых около сотни - дети.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Кроме того, спасатели напомнили, что традиционно, в ночь с 6 на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Он Сопровождается запусканием девичьих венков в воду, прыжками через ритуальный костер и купанием в водоемах. Однако, если потерять бдительность и не соблюдать правила безопасности, существует риск для жизни - можно получить ожоги или утонуть.

Для того, чтобы этой ночью каждый смог найти свою "судьбу" без ущерба для собственного здоровья, специалисты советует придерживаться простых правил безопасности: