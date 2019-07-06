 

С начала года утонули уже больше 600 человек - ГСЧС

06 июля 2019 г. 19:00
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С начала года на воде уже погибло более 600 человек, среди которых около сотни - дети. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

Кроме того, спасатели напомнили, что традиционно, в ночь с 6 на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Он Сопровождается запусканием девичьих венков в воду, прыжками через ритуальный костер и купанием в водоемах. Однако, если потерять бдительность и не соблюдать правила безопасности, существует риск для жизни - можно получить ожоги или утонуть.

Для того, чтобы этой ночью каждый смог найти свою "судьбу" без ущерба для собственного здоровья, специалисты советует придерживаться простых правил безопасности:

  • для купания выбирать только специально оборудованные места;
  • избегать водоемов с быстрым течением и не плавать в одиночестве;
  • купаться только в светлое время суток;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не прыгать через "купальный огонь", если не уверены в собственных силах;
  • не оставлять без присмотра ритуальный костер, чтобы не спровоцировать пожар;
  • не позволять детям самостоятельно посещать водоемы.

 

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