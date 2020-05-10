С начала мая в Украине утонули более 20 человек - ГосЧС

В Украине с начала мая 2020 года утонул 21 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

Как отмечается, в том числе тонули рыбаки и пловцы, которые не рассчитывали свои силы.

"Похоже, что украинцы уже открыли купальный сезон и, не соблюдая карантинных рекомендаций, и начали посещать водоемы. Последствия такого наплевательского отношения к собственной безопасности не заставили себя ждать: только с начала мая вода уже унесла 21 жизнь", - говорится в сообщении.

В частности, по данным ГосЧС, 8 мая в Чернигове на глазах у свидетелей утонул 17-летний юноша. Тело парня, которое находилось на дне водоема на расстоянии около 5 метров от берега, достали работники спасательно-водолазной службы с помощью спецсредств.

А в Виннице в Озере Гуральня 21-летний парень занимался подводной рыбалкой в гидрокостюме и исчез. Поиски мужчины длились два дня, но его тело так и не нашли.

Поэтому, учитывая такое количество происшествий возле водоемов, спасатели предупреждают население о том, что на время карантинных ограничений стоит воздержаться от прогулок и рыбалки на плавсредствах.

«Внимательно следите за штормовыми предупреждениями и не позволяйте детям посещать реки, озера и даже маленькие пруды», - призывают в ГосЧС.