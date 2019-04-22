С территории двух харьковских заводов и ресторана эвакуируют людей

22 апреля около 11:40 в полицию поступила информация о замнировании еще трех объектов в Харькове - двух заводов и ресторана.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, правоохранителям поступила информация о закладке взрывчатки на заводах, расположенных на улицах Плехановской – завод имени Малышева и Искринской – Харьковский электротехнический завод "ХЭЛЗ", а также ресторана на улице Кромской.

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас правоохранители проводят эвакуацию граждан, а также осматривают помещения и прилегающую территорию объектов.