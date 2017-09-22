С выставки в Госдуме РФ украли хамон

В Госдуме России проводят проверку сведений о пропаже окорока с прошедшей на Охотном ряду выставки-презентации Ставропольского края.

"К нам поступили сведения о том, что в ходе проведения выставки Ставропольского края в Госдуме с 11 по 15 сентября был несанкционированно вынесен один из экспонатов - окорок, хамон", - сообщил "Интерфаксу" источник в управлении государственной службы и кадров.

В управлении отметили, что разберутся, кто причастен к данному инциденту, но выразили уверенность, что это не могут быть сотрудники Госдумы.

Выставка-презентация Ставропольского края прошла в холле между старым и новыми зданиями нижней палаты парламента с 11 по 15 сентября. Экспозиция включала в себя натуральные продукты: виноград, яблоки, груши, мясные и молочные изделия, производимые в Ставропольском крае. Кроме того, в качестве угощения была предложена черная икра.