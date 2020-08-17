Садились за руль навеселе и превышали скорость: патрульные выписали за выходные сотни протоколов за нарушение ПДР

Смертельная авария произошла в понедельник, около 3 часов дня в поселке Слобожанское Змиевского района. Предварительно, по данным полиции, велосипедист, поворачивая налево не предоставил преимущество в движении автомобилю, который ехал навстречу. Водитель "Фольгсвагена" не смог избежать столкновения. В результате аварии 70-летний велосипедист получил многочисленные травмы. Бригада "скорой" прибыла на место в считанные минуты, однако пострадавший был в крайне тяжелом состоянии, спасти его медикам не удалось. Мужчина скончался в карете "скорой" по дороге в больницу.

Виктор Забашта, дир. "Центра экстренной помощи и медицины катастроф":

За хвилину бригада була на місці, але стан постраждалого був тяжкий. Він був у травматичному шоці. Попередньо було виставлено діагноз черепно-мозкова травма, забій головного мозку, забій органів грудної клітини та черевної порожнини, легенева кровотеча, відкритий перелом гомілки.

Все обстоятельства ДТП в Слобожанском подробно выясняют следователи. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Авария с травмированными в понедельник утром произошла в Харькове, на улице Шевченко. Предварительно - водитель Опеля не справился с управлением и врезался в электроопору. Его госпитализировали в больницу. С травмами увезли в медучреждение и пассажира автомобиля "Фольксваген" после аварии, произошедшей выходные на улице Северской. Там на дороге не разминулись легковушка "Фольксваген" и грузовик "Iveco".

В эти выходные харьковские патрульные неоднократно выезжали на ДТП, фиксировали многочисленные нарушения правил дорожного движения и ловили водителей, которые садились за руль пьяными.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Хар. обл.:

За минулі вихідні патрульні поліцейські опрацювали 1194 виклики на спецлінію 102. Виїхали на 23 дорожньо-транспортні пригоди, 5 з яких - з травмованими. Також у 21 водія зафіксували ознаки сп'яніння, про що було складено відповідні адмінматеріали. Також було складено 700 постанов за порушення правил дорожнього руху.

Одним из самых распространенных нарушений на дороге на территории Харьковщины остается превышение скорости, отмечают патрульные.