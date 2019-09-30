Садятся пьяные за руль и нарушают ПДД. За выходные в Харькове - больше 60 аварий

Смертельное ДТП произошло на улице Леся Сердюка в ночь на воскресенье. Легковушка врезалась в электроопору, потом машину отбросило в дерево. От полученных травм водитель погиб месте. В отделе коммуникаций Нацполиции в Харьковской области сообщили - мужчина сел за руль нетрезвым. Не справился с управлением и вылетел на обочину.

Василий, дворник:

Это мне одна тетка говорит - ото где "зебра", там же переход без светофора, наверное, кто-то шел. А они ж несутся 120 кілометрів і 150. И как раз затормозил. И тип в дерево как врубился. И с машины посыпались одни щепки. И он трупом. Говорит, лет 47 мужику.

За выходные, рассказывают в управлении патрульной полиции Харькова, их экипажи выезжали на оформление более, чем 60 аварий. В 11-ти из них есть пострадавшие. В некоторых случаях водители не только нарушали правила дорожного движения, допуская столкновение, но и в придачу к этому были "под мухой". Признаки опьянения обнаружили патрульные у водителя автомобиля "Ауди" - участника ДТП на улице Отакара Яроша. По предварительной информации, руководитель не учел ситуацию на дороге и совершил наезд на препятствие, а именно: забор и светофор.

Ангелина Дисская, пресс-офицер УПП г. Харькова:

Під час оформлення ДТП патрульні виявили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Але від проходження огляду водій відмовився. На водія склали два адміністративних матеріали. За статтею 124 та статтею 130. Загалом, за минулі вихідні харківські патурльні виявили 35 водіїв, що керували транспортними засобами з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Собранные материалы по аварии передадут в суд. Водителю грозит штраф и запрет управлять транспортными средствами.

В прошлом году Верховная Рада ужесточила наказание за вождение в нетрезвом состоянии. Желающие сесть за руль в пьяном виде должны будут заплатить от 17 до 34 тысяч гривен с лишением прав на срок до 3 лет. Это в том случае, если водитель попался на этом впервые. Те же действия, совершенные повторно, также наказываются лишением прав, но штраф будет составлять уже более 50 тысяч.