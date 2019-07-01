 

Самолет из Египта вместо Харькова экстренно приземлился в Борисполе - соцсети

01 июля 2019 г. 17:10
369 просмотров

Самолет компании SkyUp  из Шарм-эль-Шейха не смог сесть в Харькове. Борт экстренно со скорыми и пожарными посадили в аэропорту Борисполя.

Об этом  сообщают в соцсетях.

Как рассказывают очевидцы, никто не пострадал, но пассажиры сильно перепугались.

Видео из аэропорта Борисполя опубликовано в мессенджере Telegram.

По данным очевидцев, пассажирам самолета в Киеве багаж не выдают - говорят, что отправят автобусами в Харьков, однако когда это будет — неизвестно.

Как сообщается, представитель авиакомпании в Киеве ничего не знает, а представитель в Харькове на контакт не выходит. 

«Воды, еды не выдают, много людей с грудничками и маленькими детьми», - говорится в сообщении.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.