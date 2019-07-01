Самолет из Египта вместо Харькова экстренно приземлился в Борисполе - соцсети

Самолет компании SkyUp из Шарм-эль-Шейха не смог сесть в Харькове. Борт экстренно со скорыми и пожарными посадили в аэропорту Борисполя.
Об этом сообщают в соцсетях.
Как рассказывают очевидцы, никто не пострадал, но пассажиры сильно перепугались.
Видео из аэропорта Борисполя опубликовано в мессенджере Telegram.
По данным очевидцев, пассажирам самолета в Киеве багаж не выдают - говорят, что отправят автобусами в Харьков, однако когда это будет — неизвестно.
Как сообщается, представитель авиакомпании в Киеве ничего не знает, а представитель в Харькове на контакт не выходит.
«Воды, еды не выдают, много людей с грудничками и маленькими детьми», - говорится в сообщении.