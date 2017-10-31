Самолет, столкнувшийся с грузовиком в Борисполе, направлялся в Харьков

31 октября 2017 г. 13:18
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Пассажирский самолет как раз начинал взлет и направлялся в Харьков.

Об этом сообщили в компании МАУ.

"Во вторник, 31 октября, в 9:55 самолет МАУ Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS025 Киев-Харьков, столкнулся с автомобилем кейтеринговой компании. Воздушное судно начало руление со стоянки, получив на это разрешение от наземных служб. В настоящее время проводится расследование обстоятельств столкновения и анализ возможных повреждений», - говорится в сообщении.

Пасажиров  рейса PS025 пересадили в резервный самолет.
 

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