Самолет, столкнувшийся с грузовиком в Борисполе, направлялся в Харьков

Пассажирский самолет как раз начинал взлет и направлялся в Харьков.

Об этом сообщили в компании МАУ.

"Во вторник, 31 октября, в 9:55 самолет МАУ Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS025 Киев-Харьков, столкнулся с автомобилем кейтеринговой компании. Воздушное судно начало руление со стоянки, получив на это разрешение от наземных служб. В настоящее время проводится расследование обстоятельств столкновения и анализ возможных повреждений», - говорится в сообщении.

Пасажиров рейса PS025 пересадили в резервный самолет.

