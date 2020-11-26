Самоубийство из-за любви. На станции "Ботсад" девушка прыгнула под поезд

26 ноября 2020 г. 19:13
Автор: Алина Тюхай
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Свести счеты с жизнью 28-летняя харьковчанка решила из-за ссоры с любимым. Для этого около 11:00 дня она спрыгнула с платформы на станции метро "Ботанический сад".

Но поезд еще не подъехал к станции, и поражения электрическим током девушке тоже удалось избежать.

З контактної рейки було знято напругу, співробітниками метрополітену пасажирка була оперативно виведена на платформу. О 11:02 було подано напругу.

Из-за чрезвычайного происшествия движение поездов на Алексеевской линии было приостановлено минут на 20.

Девушке вызвали психиатрическую бригаду скорой помощи, рассказала заместитель директора «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Галина Салдан.

Медиков в подземку вызвал полицейский метрополитена.

Галина Салдан, зам. директора КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Якщо це не просто падіння з висоти, то, звичайно, є порушення психіки, і тоді викликається така бригада. І вона була з травмами, незначними травмами, саднами голови та доставлена в лікарню швидкої невідкладної допомоги для надання подальшого лікування.

После попытки самоубийства девушка была в шоковом состоянии.

 

Видео: 

Самоубийство из-за любви. На станции "Ботсад" девушка прыгнула под поезд - 26.11.2020

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