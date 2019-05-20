"Саша, горим!" Рассказ очевидцев, как сгорела палатка на площади Свободы

Палатку волонтеров, которую после ночного пожара активисты разбирают, сегодня же начнут восстанавливать.

Также ожидают приезд народного депутата Ирины Геращенко, у которой здесь размещена ее приемная.

По словам очевидцев и дежурных пожар произошел в 4.30 утра.

От огня было сильное задымление, рассказал Александр, который как раз дежурил в эту ночь.

Полиция сработала мгновенно – пожар потушили.

Со слов очевидцев, возгорание произошло в результате поджога палатки неизвестными.

Теперь, как говорят активисты, на восстановление палатки волонтеров нужны деньги - на стройматериалы.