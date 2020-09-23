Сайт Нацполиции атаковали хакеры

Сегодня, 23 сентября, хакеры атаковали сайт Национальной полиции Украины и распространили фейки на страницах областных управлений полиции. Сейчас главный сайт временно отключен. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в Telegram.

Сообщается, что несанкционированное вмешательство было зафиксировано в 11:45.

"В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции Украины временно отключен", - говорится в сообщении.

В частности, была распространена ложная информация о выбросе радиации на Ровенской АЭС вблизи Вараша. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что аварий или других нештатных ситуаций на территории АЭС не было, станция работает в штатном режиме.

Специалисты работают над устранением неисправностей, новости пока будут публиковаться в социальных сетях полиции.