Сбил на пешеходном переходе на улице Шевченко: в каком состоянии 15-летняя пострадавшая

Смертельное ДТП на проспекте Льва Ландау произошло накануне около шести часов вечера. 63-летний водитель внедорожника БМВ прямо на пешеходном переходе сбил женщину. Мощным ударом ее отбросило на десяток метров от "зебры". От полученных травм 42-летняя харьковчанка умерла еще до приезда "скорой". Полиция открыла уголовное производство, зачинщику смертельного ДТП грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Примерно через час в другом районе Харькова произошло еще одно ДТП с участием пешеходов. Его сняли камеры видеонаблюдения - водитель автомобиля Ниссан Микра на улице Шевченко также на пешеходном переходе сбивает компанию подростков. Травмы получила 15-летняя девушка. На момент прибытия медиков она была в сознании, ее жизни ничего не угрожает.

Виктор Забашта, директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

О 19-15 надійшов виклик за адресою вулиця Шевченка, з приводу ДТП, де автомобіль Нісан збив 15-річну дівчинку. У дівчинки діагноз ЧМТ, струс головного мозку, забій м'яких тканин потилиці. З цим діагнозом постраждалу доправили до лікарні швидкої і невідкладної допомоги

В полиции говорят, выясняют все обстоятельства этого ДТП.

Елена Соболевская, ст.инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьк.обл.

Інформація про ДТП на вулиці Шевченка надійшла до Київського відділу поліції 11 листопада о 19-15. Внаслідок аварії до лікарні була доставлена 15-річна дівчина,інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. На зараз встановлюються всі обставини автопригоди

Между тем, для снижения аварийности на дорогах Харьковщины полицейские напоминают водителям, что уже самое время "переобуть" свой автомобиль. Заменить летние шины на зимние необходимо, потому что при температуре + 4 и + 7 они теряют эластичность и потенциал сцепления с дорогой.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

На легкових автомобілях мінімальна дозволена висота протектора 1.6 десятих мм, на вантажних - це 1 мм, і на автобусах - 2 мм. Тобто слідкувати потрібно не тільки за типом шин, а й за їх безпосереднім станом

И если по замене летних шин на зимние правила дорожного движения несут чисто рекомендательный характер, говорит Гайдук, то за неудовлетворительное состояние шин водителю может грозить и штраф - 340 гривен.