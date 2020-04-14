Сбил пешехода, а тело сжег и закопал: житель Лозовой написал явку с повинной

12 апреля в Лозовской отдел полиции обратился местный житель с заявлением об исчезновении своей 59-летней супруги: днем женщина на несколько минут вышла на улицу, но домой не вернулась.

Информация о происшествии была внесена в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК Украины с дополнительной отметкой «исчезновение без вести».

На следующий день в поселке Домаха следователи обнаружили на проезжей части характерные для ДТП следы: на асфальте были следы торможения автомобиля, фрагменты разбитого стекла, зеркала и женский ботинок. Заявитель узнал в находке обувь жены.

И в этот же день в Лозовской ОП пришел с явкой с повинной 31-летний житель поселка Катериновка Лозовского района и сообщил, что 12 апреля около 15:00 в поселке Домаха на своем авто Лада Калина сбил женщину. Как рассказали в полиции, женщина двигалась по обочине, водитель не заметил пешехода и допустил наезд. Пострадавшая скончалась на месте, а водитель авто затащил тело в машину, вывез в Донецкую область, поджег и закопал. Машину мужчина бросил на территории Донецкой области и вернулся домой.

Заявителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, в настоящий момент с ним работают следователи. Уголовное производство открыто по ч.2 ст.286 УК Украины.

Автомобиль найден, проводятся следственные действия. Обстоятельства поджога и захоронения тела погибшей на территории Донецкой области проверяются.