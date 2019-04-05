Сбил пешеходов и скрылся: таксисту грозит 8 лет тюрьмы

В Купянский райсуд области направлен обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины, подозреваемого в смертельной аварии и оставлении сбитых пешеходов в опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, авария произошла 20 октября прошлого года в с. Глушковка Купянского района. Водитель автомобиля Оpel на скорости свыше 100 км /ч сбил двух человек, переходивших дорогу. При этом он, не останавливаясь, уехал с места происшествия.

В результате аварии оба пешехода получили многочисленные повреждения. От полученных травм 41-летний мужчина на следующий день скончался в больнице; 34-летняя женщина с тяжелыми травмами до сих пор находится на лечении.

Подозреваемого задержали через два дня после ДТП. Им оказался местный житель, который, по предварительным данным, зарабатывал на жизнь частным извозом. Мужчина отрицал свою причастность к аварии, спрятал машину и настаивал, что автомобиль у него угнали. Однако «легенда» была опровергнута уже в начале досудебного следствия.

В соответствии с санкциями статей, водителю грозит до 8 лет лишения свободы.