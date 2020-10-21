Сбит самолет и захвачены позиции: ситуация в Нагорном Карабахе продолжает обостряться

21 октября 2020 г. 10:46
Источник: РБК-Украина
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Министерство обороны Армении заявило о том, что сбит самолет сил Азербайджана. Об этом пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщает на своей странице в Facebook.

Она написала, что ситуация в Карабахе остается стабильно напряженной.

"Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха около 08:30 сбили самолет противника", - написала Степанян.

Информацию о этом пока не комментировала азербайджанская сторона.

В то же время, пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила о захвате позиций на оборонительной линии 5-го горнострелкового полка ВС Армении. Азербайджанская сторона также захватила большое количество оружия и боеприпасов.

Бои продолжались на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. Армения обстреливала оборонительные позиции Азербайджана из стрелкового оружия, минометов и артиллерии.

Командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

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