Сбитый пешеход и столкновение в центре города. Аварийные выходные в Харькове

Эта видеозапись сделана на регистратор одной из припаркованных на обочине автомобилей. 10 часов утра. Перекресток Коцарской и Ярославской. Mitsubishi едет на зеленый сигнал светофора. Через мгновение в него влетает KIA, которую откидывает от удара на несколько метров.

И хотя здесь обошлось без пострадавших, пользователи соцсетей сразу начали проводить аналогию со столкновением на Сумской. Просто здесь авто не вылетело на тротуар, как в случае с Лексусом. Говорили о печальном ДТП на выходных ещё и в контексте другого резонансного события - задержания патрульными нетрезвым за рулем автомобиля сотрудника следственного отдела Нацполиции, который якобы и занимается расследованием данного дела. Однако в облуправлении Нацполиции эту информацию опровергли. Говорят, содержание алкоголя в его крови не превышало допустимую норму. К тому же он не является начальником отдела по расследованию ДТП, а возглавляет отдел расследований преступлений общеуголовной направленности - отметили в ведомстве. Хотя служебную проверку начали. Работы полицейским хватало и в выходные дни. Так, в субботу на улице Грицевца около 10 вечера Audi сбил женщину. Ее увезли в больницу. Ещё одно ДТП произошло на Деревянко. Участника аварии разыскивает полиция.

Алексей Свиридов, главный специалист ГУНП в Харьковской обл.

5 листопада, приблизно у першій годині, на автомобільній дорозі поблизу будинку №23 по вулиці Дерев янко у Харкові водій автомобіля Мерседес збив пішохода. Чоловік отримав травми різного ступеня тяжкості. Водій іномарки з місця пригоди втік. Наразі його особа встановлюється та проводиться розшук.

На проспекте Гагарина, в районе выезда на Окружную, под колеса автомобиля MAN попал мужчина, который вышел на проезжую часть.

Алексей Свиридов, главный специалист ГУНП в Харьковской обл.

За фактами ДТП з постраждалими відкриті кримінальні провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" , проводиться перевірка.

Из-за нарушения водителями правил дорожного движения чудом не пострадали рабочие на этой площадке - рассказывает Евгений.

Евгений, строитель

Машина вылетела даже на эту клумбу. Перевернулась и крышей на клумбу залетела.

А возле дома 356-Б по проспекту Гагарина произошло тройное ДТП. Сначала столкнулись Mitsubishi, который ехал в направлении выезда из города, и Daewoo Sens, неожиданно выехавший ему навстречу. По предварительной информации, последний пересек двойную полосу потому что водитель был не трезв. А уже при составлении материала в Mitsubishi врезалась ещё и Mazda.

