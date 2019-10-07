Сбивают насмерть и скрываются с места ДТП. В Харькове очередные аварийные выходные

Сбил насмерть и скрылся с места ДТП. Около обеда по Московскому проспекту в районе универмага Харьков, грузовая машина сбила семидесятидевятилетнюю женщину, и протянула ее тело с десяток метров. От полученных травм она скончалась на месте.

Александр

Ну, она посередине за елочками лежала накрытая блестящей штучкой там стоял Т5-й и полицейские которые следственно оперативная и полиция обычная тут Приус стоял. А сумка её где-то вот тут валялась. В районе дерева.

Действительно, место, где все еще лежала сумочка погибшей и само тело было между двумя пешеходными переходами. Полицейские выяснили, что водитель сбил женщину, когда она как раз переходила дорогу по пешеходному переходу. За несколько часов грузовик «DAF» под управлением 51-летнего водителя задержали полицейские.

Александр

Там же ж на светофоре пешеходный переход и тут подземный есть ну тут обычно я сколько езжу, тут люди дорогу не переходят. Никто тут быстро не ездит, тут в основном пробка, там впереди Московский делают тут постоянно тянучка, особенно вечером.

Минувшие выходные для Харьковщины снова стали аварийными. Количество пострадавших и погибших растет с каждой неделей. Аварийные марафон начался еще в канун уикенда - пятница, вечер. На улице Шевченко водитель «Nissan» на перекрестке не пропустил скорую и от удара последняя перевернулась - травмы получили водитель, фельдшер и санитарка скорой, им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. В субботу по улице Академика Павлова автомобиль сбил мужчину насмерть и скрылся с места ДТП, вечером того же дня машина частной охранной фирмы сбила мужчину на улице Валентиновской. От полученных травм мужчина скончался на утро в больнице. В воскресенье утром в поселке Высокий местные нашли на обочине тело женщины с характерными телесными повреждениями - водителя автомобиля, сбившего погибшую, разыскивают. В воскресенье вечером на Сахновщине ВАЗ сбил двух велосипедистов, которых как бы не заметил в темноте, один из мужчин погиб на месте. А уже ночью по улице Валентиновской произошла авария, как следствие четыре человека доставили в больницу. В общем, за выходные патрульные выезжали на более чем полсотни ДТП, 12 из которых были с пострадавшими. Кроме того, было зафиксировано около 40 случаев управления автомобилями в нетрезвом состоянии. В общем, заключают патрульные за выходные было вынесено более шести сотен постановлений за нарушение правил ПДД.