СБУ блокировала незаконное начисление пенсий боевикам "ОРДЛО"

На Харьковщине контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования террористических организаций «Л/ДНР». Об этом сообщил руководитель пресс-центра облуправления СБУ Владислав Абдула на своей странице в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что организовала незаконную схему жительница Донецкой области. Злоумышленница за денежное вознаграждение предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в безосновательной выплате пенсий и других видов государственной социальной помощи.

При содействии работников фейковых правоохранительных органов и органов социальной защиты квазиреспублик злоумышленница оформляла документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. Среди них правоохранители обнаружили боевиков террористических организаций «Л/ДНР», а также умерших. По информации СБУ, часть доходов злоумышленница передавала представителям так называемых «МГБ» «Л/ДНР» для их финансового и материального обеспечения.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в городах Славянск и Бахмут сотрудники СБ Украины изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, а также деньги в сумме более 2,3 миллиона российских рублей, предположительно предназначались для финансирования террористических организаций.

Сейчас решается вопрос о сообщение организаторци противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.