СБУ проверит автопарк своих сотрудников

11 июня 2017 г. 10:03
Источник: Зеркало недели
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СБУ проверит свой автопарк Служба безопасности Украины начала проверку своих сотрудников главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности по фактам, ранее опубликованным журналистами программы "Схемы", об этом сообщил начальник управления внутренней безопасности СБУ Александр Сапа.  

Журналистское расследование показало, что стоимость автомобилей сотрудников Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ не соответствует уровню их доходов. 

Сотрудники управления защиты экономики СБУ ежедневно приезжают на работу на иномарках, стоимость которых составляет 30-80 тысяч долларов. Доступ к электронным декларациям сотрудников СБУ закрыт, однако известно, что их заработная плата составляет от 8 до 30 тысяч гривен в месяц.

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