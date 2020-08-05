СБУ разоблачила масштабное присвоение бюджетных средств при строительстве амбулаторий на Харьковщине

Строили, недостроили еще и успели присвоить бюджетные деньги. Служба безопасности Украины разоблачила многомиллионную коррупционную схему на строительстве амбулаторий в Харьковской области, которая происходила как с участием должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления и аффилированных к ним 14 коммерческих структур, в том числе с признаками фиктивности.

Речь идет о 30 центрах первичной медико-санитарной помощи в различных районах области, на их возведение по 2018-2019 годы ОГА выделило в общей сложности более 360 000 000 гривен.

Но вот, по данным следствия, имела место сделка.

Водночас ініційовані СБУ будівельно-технічні та економічні експертизи показали, що частина із цих коштів була привласнена учасниками оборудки через суттєве завищення вартості та обсягів виконаних робіт. Встановлено, що під час зведення лише двох медичних центрів розтрата бюджетних коштів становила понад 1 мільйон гривень.

Сейчас трем руководителям подрядных фирм объявлено о подозрении по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебной халатности" Уголовного кодекса Украины.

На имущество одного из них наложен арест, еще одного фигуранта дела разыскивают. Кроме того, правоохранители устанавливают другие факты преступления и проверяют, какие еще чиновники причастны к данной сделке.

Но вот, по словам антикоррупционеров, о переплатах в сметах и ​​о главных бенефициарах строительства амбулаторий они знали еще в марте 2019, когда провели собственное расследование. Так, к примеру, рассказывает юрист ХАЦ Владимир Рысенко, только в недостроенной сегодня амбулатории в Первомайском районе лишь на доставке было значительное завышение.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра

Наприклад, є будівництво амбулаторії в Біляївці, це Первомайський район, на одній лише доставці плит ОСБ заплановано за сметою пів мільйона за їх доставку двух палет плит з Харкова. Ми зателефонували на нову пошту - нова пошта сказала, що це буде коштувати - навіть з великим об'ємом - ще якось 12 тисяч гривень.

Еще интересным фактом, которым сейчас занимаются правоохранители, говорит Рысенко, является то, что главные строители амбулаторий, а именно фирмы - подрядчики, которые выигрывали тендеры на работы.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра

При цьому ми постійно про це писали. Більшість фірм, які виконували ці ремонти, тим чи іншим чином пов'язані з колишнім заступником голови Харківської ОДА Євгенієм Шахненко. Саме в процесі проведення тендеру, якщо ми виявляли пов’язаність цих фірм, з іншими фірмами, які прийшли на торги, ми писали про це. І ці торги відмінялися, тобто по факту ми в той момент зекономили кошти, чи зекономились вони за фактом, чи не були вони знову розподілені на ті фірми, які також були пов'язанні, але вже не так, щоб про це можна було написати і довести це в суді - ну, нажаль, на цей момент мені невідомо.

Пока же из 30 амбулаторий только 7 сдали в эксплуатацию, еще 7- на стадии завершения строительства, а чтобы завершить строительство еще 16 медучреждений, необходимо около 50 млн грн.

Между тем в облгосадминистрации сегодня прокомментировать ситуацию не смогли и пообещали предоставить информацию по строительству амбулаторий и присвоении бюджетных средств при их строительстве завтра.