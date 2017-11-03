СБУ разоблачила незаконную регистрацию непроверенного медпрепарата

В СБУ отметили, что готовится отмена регистрации непроверенных лекарств.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили противоправную государственную регистрацию непроверенного медицинского препарата, сообщил пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что фирма-импортер пролоббировала регистрацию в Украине препарата для наркоза без необходимого пакета документов и исследований. Оперативники спецслужбы совместно с прокуратурой задокументировали, что эксперт ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" сознательно рекомендовала препарат к регистрации, проигнорировав выводы экспертных комиссий Центра", - заявили в СБУ.

В Службе безопасности отметили, что готовится отмена регистрации непроверенных лекарств, которые не успели поступить в отечественные медицинские и аптечные учреждения.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 321-2 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств), эксперту сообщили о подозрении в совершении преступления.