СБУ совместно с полицией задержали одного из участников бандитской группировки, промышлявшей грабежами на Харьковщине

По данным спецслубы за группировкой числились ряд разбойных нападений и грабежей. Бандиты использовали оружие. После совершения преступлений они укрывались в Российской федерации, там у преступников были тесные связи в уголовных кругах.

Но в этот раз один из бандитов, зарегистрированный на Харьковщине, задержался в Украине. Злоумышленник уже был осужден за подобное преступление и отбывал наказание на территории РФ.

Во время обыска в его квартире были обнаружены пистолет Макарова, нарезной карабин «Сайга», травматическое и холодное оружие. Также были обнаружены и изъяты ювелирные украшения и дорогие наручные часы, которыми преступник разжился во время ограбления.

Задержанному объявлено о подозрении по части первой ст. 263 – незаконное обращение с оружием и части 3 ст. 187 – разбой. Мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.