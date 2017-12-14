СБУ совместно с полицией задержали одного из участников бандитской группировки, промышлявшей грабежами на Харьковщине

14 декабря 2017 г. 20:00
Автор: АТН
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По данным спецслубы за группировкой числились ряд разбойных нападений и грабежей. Бандиты использовали оружие. После совершения преступлений они укрывались в Российской федерации, там у преступников были тесные связи в уголовных кругах.

Но в этот раз один из бандитов, зарегистрированный на Харьковщине, задержался в Украине. Злоумышленник уже был осужден за подобное преступление и отбывал наказание на территории РФ.

Во время обыска в его квартире были обнаружены пистолет Макарова, нарезной карабин «Сайга», травматическое и холодное оружие. Также были обнаружены и изъяты ювелирные украшения и дорогие наручные часы, которыми преступник разжился во время ограбления.

Задержанному объявлено о подозрении по части первой ст. 263 – незаконное обращение с оружием и части 3 ст. 187 – разбой. Мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

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