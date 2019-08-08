 

СБУ задержала контрабандистов на границе Харьковщины и РФ (фото)

08 августа 2019 г. 16:55
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По данным начальника пресс-центра СБУ Владислава Абдулы, на Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабандную переправку свыше 2 тонн товаров народного потребления в Россию.

Правоохранители задержали четырех граждан Украины при попытке пересечения государственной границы вне установленных пунктов пропуска на двух незарегистрированных автомобилях.

В ходе осмотра транспортных средств у злоумышленников обнаружено продукты питания, автозапчасти и другие товары широкого потребления.

По предварительным оценкам общая стоимость изъятого конфиската составляет свыше 500 тыс. гривен.

Мероприятия по блокированию незаконного перемещения товаров проводились совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.

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