СБУ задержали мужчину, который вымогал "дань" с харьковских предпринимателей

Сотрудники службы безопасности Украины блокировали деятельность этнической группировки, которая терроризировала предпринимателей в Харьковской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, в состав банды входили выходцы одной из стран Кавказского региона. Злоумышленники имели обширные связи с представителями криминальных кругов соседних государств, в частности на территории России.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства от местного адвоката четырехсот тысяч долларов как «процент» за использование взятых в долг средств в размере 20 тысяч американских долларов. В случае неуплаты «дани» рэкетиры угрожали мужчине и его семье физической расправой.

Правоохранители задержали в центральной части областного центра одного из организаторов группировки во время получения части взятки. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 189 УК Украины. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Отметим, что операция проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.