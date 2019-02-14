СБУ задержали мужчину, который вымогал "дань" с харьковских предпринимателей

14 февраля 2019 г. 12:01
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Сотрудники службы безопасности Украины блокировали деятельность этнической группировки, которая терроризировала предпринимателей в Харьковской области. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула. 

По его словам, в состав банды входили выходцы одной из стран Кавказского региона. Злоумышленники имели обширные связи с представителями криминальных кругов соседних государств, в частности на территории России. 

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства от местного адвоката четырехсот тысяч долларов как «процент» за использование взятых в долг средств в размере 20 тысяч американских долларов. В случае неуплаты «дани» рэкетиры угрожали мужчине и его семье физической расправой.

Правоохранители задержали в центральной части областного центра одного из организаторов группировки во время получения части взятки. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 189 УК Украины. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Отметим, что операция проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

 

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