Сбывали метадон, делая "закладки". Правоохранители задержали группу наркоторговцев

Информацию о группе "закладчиков", которые сбывают метадон оптовыми и розничными партиями в Харьковской области правоохранители получили еще в декабре прошлого года. Открыли уголовное производство, и после тщательных проверок начали спецоперацию по задержанию злоумышленников. Вместе со спецназовцами, кинологами и прокурорами, оперативники провели 6 обысков в местах проживания фигурантов дела. Обнаружили наличные - около 45 тысяч гривен, 20 так называемых «закладок» с веществом, похожим на метадон, электронные весы, а также мобильные телефоны, SIM-карты разных мобильных операторов и банковские карточки. Задержали двух человек.

Анастасия Томилина, ст. оперуполномоченный УПН ГУНП в Хар. обл.:

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за частиною 2 статті 307 "Незаконе виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів Кримінального кодексу України. Вилучені наркотичні речовини направлені на експертне дослідження. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів решті учасників угрупування, а також накладення арештів на вилучені грошові кошти та інше майно правопорушників.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. Фигурантам дела грозит от шести до десяти лет за решеткой.