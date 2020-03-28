Сегодня на Донбассе ранения получили 2 украинских военных

Сегодня, 28 марта, пророссийские боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего были ранены двое военных. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сегодня оккупанты обстреливали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Красногоровка, Водяное, Старогнатовка, Марьинка, Опытное, Шумы и Хутор Вольный. Незаконные вооруженные формирования применяли запрещенные минскими соглашениями минометы 120-го и 82-го калибров, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также была зафиксирована работа снайперской пары.

"Сегодня, 28 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где врачами оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь", - заявили в штабе.

Кроме того, на участках разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Богдановки и Петровского сегодня не было зафиксировано нарушений режима "тишины". Ситуация на этих участках контролируется Объединенными силами.