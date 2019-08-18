 

Сегодня утром в Казахстане произошло три землетрясения

18 августа 2019 г. 13:08
Источник: РБК-Украина

В Казахстане с начала воскресенья, 18 августа, произошли три землетрясения вблизи города Алма-Аты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сейсмологической опытно-методической экспедиции.

Как сообщается, первое землетрясение произошло в 05:07 по местному времени в Алма-Атинской области Казахстана. Сила подземных толчков составила 5,4 баллов. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 5 км по 145 км на северо-восток от города Алма-Аты.

Вскоре после этого, около 06:38, подземные толчки магнитудой 4,6 балла были зарегистрированы в 250 км к северу от Алма-Аты. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Кроме того, около 09:12 в этом же регионе произошло третье землетрясение, сила которого составила 4,9 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 78 км к северу от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине двадцати километров.

О разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не сообщалось. 

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