Сегодня выберут меру пресечения для безлюдовского педофила (видео)

11 октября 2018 г. 17:40
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Сегодня в судебном порядке мужчине будет избрана мера пресечения.Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области со ссылкой на начальника Харьковского отдела Виктора Шириню.

Напомним, что 9 октября в полицию обратилась 33-летняя жительница поселка Безлюдовка. Женщина рассказала, что неизвестный пытался совершить развратные действия в отношении ее 12-летней дочери. Мужчину задержали родственники девочки и вызвали следователей. Полицейские установили личность злоумышленника. Оказалось, что он харьковчанин и ему 66 лет.

Открыто уголовное производство по статье 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины. санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Сейчас мужчина задержан согласно закону. 

 

Видео: 

Жителю Харківського району повідомлено про підозру у розбещенні неповнолітньої дівчини

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