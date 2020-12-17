Секретарь Харьковского горсовета Терехов рассказал, когда решится вопрос похорон Кернеса

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов подтвердил информацию о смерти мэра Геннадия Кернеса.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня ночью ушел мой друг, Человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления, и за многим другим.

Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни об их месте - этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы", — написал он.

Также Терехов отметил, что вместе с командой планирует продолжать начинания Геннадия Кернеса.

"Он заложил крепкий фундамент возрождения города, а сам планировал еще много сил и времени отдать этой благородной цели. Но, к нашему общему несчастью, жизнь распорядилась иначе", — написал Терехов.