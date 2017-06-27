Семь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки, Камаза и легковушки в Чугуеве

27 июня 2017 г. 11:24
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Сегодня утром в 7-35 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе Чугуева столкнулись Камаз (водителю 55 лет), маршрутный автобус "Чугуев-Клугино-Башкировка" (водителю 55 лет) и Opel Vectra (водителю 29 лет).

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в результате ДТП травмы получили пять пассажиров маршрутки. Двое мужчин (37 и 59 лет) в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию Чугуевской ЦРБ. Еще трое мужчин (22, 25 и 41 год) также госпитализированы.

В аварии пострадали и два пешехода - в больницу были доставлены 41-летняя женщина и 49-летний мужчина. 

Обстоятельства устанавливаются.

 

 

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