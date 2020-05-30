Сгоревшее авто, погибшие и пострадавшие: ночное ДТП с участием полиции на Московском проспекте

Сегодня ночью около 00:30 на Московском проспекте на Велозаводском мосту столкнулись машина патрульной полиции Toyota Prius и автомобиль Деу Ланос, который после удара загорелся.

По словам очевидцев, в горящем автомобиле находились люди, которые не успели выбраться из салона.

По предварительной информации, водитель Деу и его пассажир погибли, полицейские получили травмы.

По словам очевидцев, Деу занесло на трамвайных рельсах, машину развернуло и выбросило на служебный автомобиль полиции.

Информация о причинах возгорания и состоянии пострадавших патрульных уточняется.