Сгоревшее авто, погибшие и пострадавшие: ночное ДТП с участием полиции на Московском проспекте

30 мая 2020 г. 7:51
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Сегодня ночью около 00:30 на Московском проспекте на Велозаводском мосту столкнулись машина патрульной полиции Toyota Prius и автомобиль Деу Ланос, который после удара загорелся.

По словам очевидцев, в горящем автомобиле находились люди, которые не успели выбраться из салона.

По предварительной информации, водитель Деу и его пассажир погибли, полицейские получили травмы.

По словам очевидцев, Деу занесло на трамвайных рельсах, машину развернуло и выбросило на служебный автомобиль полиции.

Информация о причинах возгорания и состоянии пострадавших патрульных уточняется.

 

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