Сгоревшие автомобили на улице Дарвина: полиция открыла уголовное дело о поджоге

Ранее сообщалось о ом, что 21 сентября около 3 часов ночи в Харькове горели два автомобиля - «Daewoo» и «Nissan», которые стояли во дворе дома на улице Дарвина.

Прибывшие на место пожара полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства, в частности, пожарный мусор.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полиция открыла уголовное дело по факту поджога автомобилей.

Сведения о ЧП внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Сумму причиненного материального ущерба устанавливают.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и злоумышленников, причастных к поджогу авто.