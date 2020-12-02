Сгоревшие автомобили на Велозаводской: в полиции подозревают поджог

Как сообщалось, сегодня ночью во дворе многоэтажного дома в Немышлянском районе Харькова произошел пожар – горело сразу несколько автомобилей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полиция устанавливает обстоятельства из возгорания.

Сообщение о том, что по улице Велозаводской, 37 на парковке у дома горят автомобили, поступило правоохранителям 2 декабря в 4:15

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

На месте работали работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и следственно-оперативная группа.

Полицейские обнаружили, что огнем были повреждены три автомобиля - «Nissan», принадлежащий 46-летнему мужчине, «Citroen» 34-летнего мужчины и «ВАЗ 2110», хозяином которого является 40-летний мужчина.

Также в полицию обратился 33-летний владелец автомобиля «Lexus» и сообщил о том, что на его машине от огня повреждено лакокрасочное покрытие.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Следователем Немышлянского отдела полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.