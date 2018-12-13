Сгоревшие машины в гаражном кооперативе: правоохранители подозревают поджог

"Ситроен" припаркованный водителем в одном из гаражных кооперативов по улице Есенина загорелся в ночь на четверг. Сообщение чрезвычайники получили почти в три часа. На момент их прибытия огонь распространился на площадь 5 квадратных метров - горел моторный отсек и салон легковушки. Кроме того, из-за высокой температуры пострадал также «Рено», который стоял рядом. На ликвидацию пожара пожарные потратили почти час.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области:

В 3 години 35 хвилин пожежа була ліквідована. На місці працювало 10 чоловік особового складу, також на місці працювала оперативно-слідча група. яку очолювали правоохоронні органи.

Пострадавших во время пожара нет. Причина возгорания устанавливается. Правоохранители рассматривают несколько версий, основная из них - поджог.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Наймовірна причина пожежі - занос відкритого джерела вогню, тобто це все було зроблено так, що невідома особа занесла на територію даного гаражного кооперативу невідому сумку, чи пакет, чи сітка із легкозаймальною речовиною.

Полицейские открыли уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет.