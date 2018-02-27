Сгоревший внедорожник и поврежденные огнем легковые авто: подробности ЧП на Алексеевке

Внедорожник, который был припаркован в одном из дворов по проспекту Победы, вспыхнул около 11 вечера накануне. Жители дома рассказывают, видели огромное пламя и время от времени слышали взрывы.

Оксана, жительница дома по пр. Победы:

То, что видели с балкона абсолютно случайно. То, что горит машина, довольно-таки высокое пламя было. И хлопки, было несколько хлопков, взрывались либо шины, либо что-то внутри автомобиля. Это было ужасно, вызвали пожарных, приехало 2 пожарных автомобиля. Погасили пламя.

Полностью ликвидировать пожар удалось уже в полночь. На момент прибытия спасателей автомобиль Аcura был почти полностью охвачен огнем, площадь пожара составила около 5 квадратных метров. Вместе с тем, оставалась угроза, что из-за открытого огня могут загореться 2 легковые машины - ВАЗ 2101 та Peugeot, рассказывают в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области. От высокой температуры у них повреждены двери и фары с разных сторон, в зависимости от расположения рядом с пылающим внедорожником. А вот в самом автомобиле Аcura полностью уничтожен моторный отсек и салон. В качестве одной из версий возникновения пожара специалисты рассматривают поджог.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

Основная версия, которую рассматривают, предполагаемая, с учетом тех обстоятельств, с учетом развития пожара и места возникновения, которое было опеределено, это моторный отсек, на площади моторного отсека, говорит о том, что предполагаемая причина - занос открытого источника огня неизвестным лицом, что привело к пожару.

Все обстоятельства в данный момент устанавливают правоохранители, по факту возникновения пожара проводятся соответствующие следственные действия.