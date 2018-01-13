Щедривки с извращенцем: в Балаклее задержан подозреваемый в развращении 10-летней девочки

Сегодня днем около 13-00 на линию 102 поступило сообщение о том, что в одном из сел Балаклейского района неизвестный совершил в отношении 10-летней девочки развратные действия. О преступлении сообщила 29-летняя мать ребенка.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, через час злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 34-летний житель того же поселка, где проживает семья потерпевшей. Человек находится на учете врача психиатра и систематически проходит лечение в специализированном учреждении. Он женат и имеет ребенка.

Как рассказал начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук, днем ​​школьница вместе с младшим братом и бабушкой пошли щедровать. На улице к ним подошел незнакомый мужчина и предложил пощедровать. Бабушка осталась во дворе ждать внуков. Злоумышленник завел детей в квартиру. Мальчик остался в коридоре. Мужчина завел девочку в спальню, где совершил развратные действия. Вернувшись домой, ребенок рассказал все матери, а она вызвала сотрудников полиции.

Вещественные доказательства изъяты. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.