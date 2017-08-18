Шестилетний мальчик приехал погостить к бабушке. В итоге - погиб

18 августа 2017 г. 18:15
Автор: Александр Ронжеренко
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Стоги сена, стоявшие на поле неподалеку привлекали всех деревенских мальчишек. Погибший ребенок тоже пришел сюда с приятелем. У одного из них в кармане оказались спички.
Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Одна причина возникновения данного пожара - это, конечно, неосторожное обращение с огнем. В данном случаи это детская шалость с огнем. Это одна из предварительных версий. А почему здесь говорить о какой-то технической причине, нет надобности.

Один из мальчиков успел отпрыгнуть подальше от горящего стога, а вот второй растерялся, замешкался и очень сильно пострадал. Когда его привезли в ожоговое отделение Харьковской больницы скорой и неотложной медицинской помощи у него было покрыто ожогами 90% тела. Несмотря на усилия врачей, сегодня утром 6-ти летний малыш умер. В полиции говорят, пока прямой вины родителей в гибели ребенка не видят, но проверка по данному факту проводится.
Константин Шеремет, инспектор отдела ювенальной превенции ГУ НП в Хар. обл.

Семьи эти благополучные. Дети эти постоянно находились под присмотром. Мы будем разбираться в этой ситуации, для этого открыто уголовное производство. Будут анализироваться все причины и условия, которые этому способствовали. Если установится вина каких-либо лиц в этом проишествии, естественно, согласно действующему законодательству, эти лица будут привлечены к, предусмотренной законом, ответственности.

Производство открыто по статье 115, части 2 Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство", добавляет Константин Шеремет. Кроме того правоохранители устанавливают владельца поля, на которм обгорел ребенок и все остальные детали этой трагедии.

Видео: 

Шестилетний мальчик приехал погостить к бабушке. В итоге - погиб - 18.08.2017

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