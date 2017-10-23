Шестилетний ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП в Золочеве

23 октября 2017 г. 13:15
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Авария произошла накануне в 16-45 - на трассе Харьков-Золочев в районе села Мироновка столкнулись автомобили Opel Astra (водитлею 30 лет) и Skoda Octavia (водителю 32 года). 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, по предварительным данным, Skoda выехала на полосу встречного движения. С места ДТП в больницу были доставлены пять пострадавших. Травмы получили водитель автомобиля Skoda и два его пассажира - 58-летняя женщина и 60-летний мужчина, а также два пассажира автомобиля Opel - 29-летняя женщина и ее 6-летний сын. 

У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей таза и правого бедра, состояние стабильное, ребенок госпитализирован в отделение политравмы. Состояние здоровья остальных пострадавших медики оценивают как удовлетворительное. 

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются. 

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