Школьник травмировался при отработке с учителем приемов борьбы: полиция открыла дело

16-летний ученик Шевелевской общеобразовательной школы Балаклейского района на уроке «Защита Отечества» получил повреждение связки коленного cустава.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, парень травмировался 5 марта, во время отработки приемов борьбы с 61-летним учителем.

После оказания медицинской помощи школьник находится на амбулаторном лечении.

Учитель своей вины не признал, поэтому родители парня обратились в полицию.

Также в дирекцию школы поступило коллективное обращение с просьбой заменить данного преподавателя.

Следователи Балаклейского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Сейчас идет следствие, полицейские опрашивают учителей и учеников школы.