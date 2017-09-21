Школьный автобус с детьми попал в аварию на Белгородском шоссе

Cегодня около 14-00 на Белгородском шоссе-1/2 столкнулись автомобиль ВАЗ 2114 и автобус Богдан.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, автобус двигался от улицы Деревянко в сторону Пятихаток, ВАЗ ехал впереди в попутном направлении.

В результате столкновения пострадал водитель легковушки, мужчину госпитализировали с травмой ноги.

В автобусе ехали 23 ребенка в сопровождении четверых взрослых, среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Обстоятельсва ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.