Школьный автобус с детьми попал в аварию на Белгородском шоссе

21 сентября 2017 г. 19:08
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Cегодня около 14-00 на Белгородском шоссе-1/2 столкнулись автомобиль ВАЗ 2114 и автобус Богдан. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, автобус двигался от улицы Деревянко в сторону Пятихаток, ВАЗ ехал впереди в попутном направлении.

В результате столкновения пострадал водитель легковушки, мужчину госпитализировали с травмой ноги.

В автобусе ехали 23 ребенка в сопровождении четверых взрослых, среди пассажиров автобуса пострадавших нет.  

Обстоятельсва ДТП устанавливает следственно-оперативная группа. 

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