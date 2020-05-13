Шквальный ветер в Харькове повалил 20 деревьев

13 мая 2020 г. 10:27
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С 12 по 13 мая из-за сильного ветра в городе было повалено 20 деревьев. Как сообщили в Департаменте коммунального хозяйства, больше всего таких случаев произошло в Индустриальном и Киевском районах - ночью там упало по три дерева, еще одно дерево повалено в Холодногорскомм районе. Все они уже распилены и вывезены.

Напомним, также 12 мая на проспектах и улицах города зафиксировано еще пять упавших деревьев. Кроме того, по информации Департамента жилищного хозяйства, на придомовых территориях Харькова за минувшие сутки ветром было повалено восемь деревьев. Также в результате непогоды в разных районах города отломались и упали 17 крупных веток.

 

 

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