"Шлейка осталась на ней, сумочка рядом, тапочки "поспадали". В Харькове машина на скорости сбила женщину-пешехода

Это кадры из видеорегистратора одной из машин. На них видно - девушка-пешеход успевает сделать только первый шаг на «зебру», как вдруг на скорости ее сбивает машина.

Анатолий, очевидец:

Мгновением секунды пролетает Хюндай Гетс и слышен был удар. Я только увидел, как ноги поднялись девушки и хлопок большой. Но девушка убедилась в переходе, ну а человек ехал км 60-70 не менее.

Анатолий стоял в нескольких метрах от ДТП. Рассказывает, водитель Хюндай даже не пытался остановиться. Следов от тормозов на проезжей части нет. Машина ударила девушку передним крылом, правым зеркалом, после чего на метр протянула от пешеходного перехода.

Она шла отсюда. Вот лужа крови. Вот от этого места он ее протащил, вот там лежала голова. Она уже ступила и в этот момент он ее протащил вот сюда.

Мужчина сразу подбежал на место, сначала девушка была без сознания. А вот Водитель Хюндай минут пять совсем не выходил из машины, и остановился в десятке метров, говорит Анатолий.

Анатолий, очевидец:

Я попробовал пульс - она ​​дышит. Вызвали “сразу” скорую, она пыталась повернуться, я ее поддерживал. Потому что шейные позвоночники, голова лежала на бок. Бог его знает. Сразу видно было открытый перелом правой ноги, правая рука в двух местах, если я не ошибаюсь. Оторвало, шлейка осталась на ней, сумочка рядом, тапочки попадали соответственно.

Сообщение о ДТП на улице Академиков Ахиезеров в полицию поступило в три часа. Правоохранители установили - пострадала 27-летняя женщина. С травмами она была доставлена ​​в больницу. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 286.

Местные говорят, аварии с участием пешеходов на этом участке дороге случаются постоянно. Ограничение скорости водители не соблюдают.

Виктория, местная жительница:

Бывает такое, что ждать приходится, а бывает видят, что с ребенком - останавливаются. Но иногда проносятся очень сильно. Конечно хотелось бы светофор, чтобы можно было подстраховать себя перейти.

ДТП без пострадавших произошло сегодня ночью на Московском проспекте. Водитель автомобиля Део Ланос не придерживался дистанции и столкнулся с Опелем и дорожным забором. При оформлении материалов патрульные обнаружили у одного из водителей явные признаки опьянения.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.:

У водія автомобіля Део патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Від огляду на стан сп'яніння водій відмовився в присутності 2-х свідків. Відповідно на водія було складено адмінпротоколи за статті 124 КУпАП, а також за частиною 1 статті 130.

Всего же, за выходные на дорогах города и области патрульные полицейские обнаружили 32 водителя с признаками алкогольного опьянения, говорит пресс-секретарь патрульных Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.:

За минулі вихідні патрульні поліцейські опрацювали 1275 викликів на спец лінію 102. Виїхали на 28 дтп, з яких 6 з травмованими. Склали 1 025 постанов за порушення ПДР.

Между тем, на Харьковщине продолжаются профилактические мероприятия по снижению аварийности на дорогах. В частности, созданы дополнительные автопатрули, которые следят за дорожным движением на аварийных участках дорог.