Шторм в Греции: есть погибшие и пропавшие без вести

21 сентября 2020 г. 16:40
Источник: Факты ICTV
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В Греции в результате циклона Янос погибли два человека, еще трое пропали без вести.

Из-за циклона в регионе выпало большое количество осадков. Местами затопленные дороги, поваленные деревья, нарушено электроснабжение.

В результате стихии погиб 63-летний фермер, тело которого нашли в поле, и пожилая женщина, которая утонула в собственном доме.

Кроме того, пропали без вести 40-летняя женщина, которую унесло на авто мощным потоком воды, девушка и 35-летний мужчина.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования в связи с гибелью людей и призвал всех сохранять бдительность.

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