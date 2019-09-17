Сигарета нанесла урон зимним запасам

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, в Лозовском районе в результате неосторожного обращения с огнем сгорела скирда сена.

Бригаду пожарных по адресу частного домовладения в село Садовое вызвали в 14:39 16 сентября.

Площадь пожара составила около 100 кв. м, горело сено в 25-тонном стоге, а также дрова.

За час спасатели локализовали это возгорание. Окончательно же ликвидировали все его очаги только к началу восьмого вечера.

Предполагаемой причиной пожара называют неосторожность при курении.

Погибших в результате пожара нет.