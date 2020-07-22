Сильное землетрясение было зарегистрировано возле берегов Аляски®

Метеослужба Соединенных Штатов Америки утром 22.07.2020 зарегистрировала мощное землетрясение 7,8 баллов. Это произошло на расстоянии 98 км от населенного пункта Перривилля на средней глубине около 10 км. Спустя несколько минут произошло около 11 толчков от 4 до 6 баллов, после чего ожидалась угроза цунами.





Эллисон Чинчар, главный метеоролог США, сообщила, что подобные землетрясения на средней глубине 10 км считаются существенно незначительными, по сравнению с более глубокими. Такие землетрясения могут вызвать цунами, если толчки будут более сильными магнитудой от 7,3 до 8 баллов, что может привести к катастрофическим последствиям. На территории Айдахо были также зарегистрированы толчки 6,5 баллов, эпицентр оказался возле населенного пункта Чаллис. К большому счастью жертв нет.

Источник: новости Украины