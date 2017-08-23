Сильный тропический тайфун накрыл Гонконг

23 августа 2017 г. 16:18
Источник: Зеркало недели
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Стихии присвоили максимальную десятую категорию.

Мощный шторм "Хато" обрушился на Гонконг в среду.

"Тайфун Хато, шторм максимальной, десятой категории накрыл Гонконг в среду", - сказано в сообщении.

В результате стихии затопило улицы, закрыли большинство предприятий и офисов. В городе также прекратили рыночную торговлю, отменили более 400 авиарейсов.

Отмечается, что это первый шторм категории 10, который ударил по Гонконгу после тайфуна Висенте в 2012 году.

Гонконгская метеорологическая служба ранее предупреждала, что в среду утром 23 августа на северо-восточную часть города обрушится серьезный тропический шторм "Хато". Шторм будет двигаться к побережью провинции Гуандун и постепенно усиливаться.

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