Силовики задержали группировку иностранцев за разбойные нападения

Как сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области, злоумышленниками оказались четверо уроженцев Азербайджана и Дагестана в возрасте от 27 до 38 лет.

Работники оперативных подразделений харьковской полиции документировали преступную деятельность указанных лиц в течение почти полугода.

18 ноября, около 18:10 у дома по улице Морозова четверо мужчин напали на 39-летнего гражданина Вьетнама. Они нанесли ему несколько ударов неустановленным предметом и открыто завладели сумкой с деньгами в сумме около 20 000 долларов США, 4 тысяч гривен и личными документами, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле «Mazda».

Через несколько часов в ходе проведения спецоперации, направленной на задержание участников дерзкой группы, сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции совместно с оперативниками Московского отдела полиции и спецназовцами «КОРД» разоблачили в совершении преступления четырех уроженцев Республик Азербайджан и Дагестан.

В ходе обысков по месту жительства правонарушителей и в автомобиле «Мазда» полицейские изъяли денежные средства, 11 сим-карт, 2 автомобильных государственных знака, 3 раскладных ножа, бейсбольную биту, 2 пакета пластиковых хомутов, медицинские маски и тому подобное.

Следователи квалифицировали действия задержанных по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Двое из указанных лиц оказались причастными к разбойному нападению на харьковчанина в августе текущего года. У дома по улице Салтовское шоссе злоумышленники напали на 56-летнего потерпевшего и завладели его денежными средствами в сумме 100 000 гривен.

Общими мерами сотрудники Управления уголовного розыска, Московского отдела полиции и оперативники ГУНП в Харьковской области установили причастность к совершению преступления 38 и 27-летних граждан Азербайджана.

Злоумышленники были взяты в оперативную разработку, а 18 ноября они были задержаны после совершения очередного нападения вместе с другими участниками группы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении всех задержанных лиц, проверяется их причастность к совершению других преступлений на территории Харькова.

Злоумышленникам грозит тюремное заключение на срок до 10 лет с конфискацией имущества.