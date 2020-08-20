Силовой захват? Что происходит на "Барабашово"

Сегодня около шести часов вечера на торговую площадку ТЦ "Барабашово" под прикрытием молодых людей спортивного телосложения въехала буровая установка на автоплатформе. Администрация рынка «Барабашово» заявила о попытке силового захвата.

Сергей Зайцев, руководитель пресс-службы ТЦ "Барабашово":

Около сотни молодых людей спортивного телосложения в масках попытались обеспечить контроль над одной из торговых площадок торгового центра "Барабашово". Было повреждено имущество торгового центра, автотранспорт, пробиты колеса. Были попытки силовых провокаций. Выкрикивались оскорбления, угрозы. Нескольким сотрудникам торгового центра пришлось вызвать скорую помощь. К сожалению, нацполиция в настоящий момент не реагирует. Она стоит в стороне.

Представители "Барабашово" даже попытались спросить у полицейских, почему так происходит.

Сергей Дводненко, начальник райотдела Московского района:

- Скажите, пожалуйста, вы защитили того жителя города Харькова, которому в лицо разбрызгали баончик газа?

- Без комментариев

- Вы задержали этих людей, вы их опознали? Почему?

- Потому что

- Потому что, что?

- Вы их задержали, вы их опознали?

- Без комментариев. Все, все, все (уходит)/

Между тем, Сергей Дводненко все же отметил, что правоохранители фиксируют происходящее, и будет дана правовая оценка, а пострадавшим предложил написать заявления. Руководитель пресс-службы ТЦ "Барабашово" Сергей Зайцев рассказал, что с самого начала беспорядков сегодня вечером на "Барабашово" присутствовал директор одного из харьковских коммунальных предприятий Александр Мовчанов, а затем к нему присоединился и заместитель мэра Игорь Терехов. Однако, на вопросы как предпринимателей, так и журналистов, Терехов не отвечал.

- Это ж вы решили, что вы здесь царьки. А народ Украины - это так - плюнуть, растоптать, в бульдозер закатать. А вы чо так решили? Скажите мне.

- (молчание)

- И опять титушки, титушки. Опять слезоточивый газ. И опять, блин, проблемы со здоровьем. Опять порезаны руки у предпринимателей.

А еще предприниматели утверждают, что многих из сегодняшних нападавших видели в районе начала строительства дороги через Барабашово, когда у станции метро Киевская неизвестными была разгромлена палатка противников строительства дороги. По состоянию на вечер четверга противостоянин на торговой площадки, куда была завезена буровая установка на автоплатформе, продолжается.