Ситуация на Донбассе обострилась: трое военных ранены

14 февраля российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС. "В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы позиций военных велись: дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Пески; из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП – около поселка Опытное; из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка; из станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи города Марьинка", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" враг обстреливал украинских защитников: из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Новолуганское из минометов калибра 82 мм – в районе села Крымское; из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и, вторично, с автоматических станковых гранатометов – вблизи населенного пункта Хутор Свободный;со станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Зайцево.

Также утром 14 февраля зафиксирован обстрел населенного пункта Новолуганское из артиллерии калибра 152 мм с использованием высокоточных корректируемых артиллерийских снарядов российского производства "Краснополь", в результате чего разрушен жилой дом. Факт обстрела, наличие осколков данного высокоточного боеприпаса и факт разрушения подтверждается украинской стороной Совместного центра координации и контроля.

"Для корректировки артиллерийского огня в течение дня 14 февраля противник активно применял беспилотные летательные аппараты. В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" четыре враждебные квадрокоптера были сбиты украинскими защитниками. По данным разведки, 14 февраля двое оккупантов были уничтожены и четверо ранены", - добавили в ведомстве.